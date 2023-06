City-Inter, le formazioni UFFICIALI: Inzaghi con Dzeko-Lautaro, out Walker

Simone Inzaghi sceglie Edin Dzeko come partner in attacco di Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic a centrocampo con Mkhitaryan in panchina

Ormai ci siamo. Manca davvero pochissimo al fischio d'inizio dell'attesissima finale di Champions League tra il Manchester City di Pep Guardiola e l'Inter di Simone Inzaghi. E sono confermate le indiscrezioni delle ultime ore: Simone Inzaghi sceglie Edin Dzeko come partner in attacco di Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic a centrocampo con Henrikh Mkhitaryan in panchina. Il resto della formazione è quella che ha compiuto questo cammino straordinario sin qui in Champions League.