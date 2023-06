Maicon: “Inter, ci sono analogie con il 2010: speriamo di vincere. City forte ma…”

"Chi sono io per dare un consiglio alla squadra? Vedo che l'Inter è preparata e ha grandi giocatori", ha detto Maicon

Intervenuto ai microfoni di Inter TV in vista della finale di Champions, Maicon ha parlato così della sfida di Istanbul:

"Speriamo di alzare la coppa, sarebbe indimenticabile. Consigli? Chi sono io per dare un consiglio, la squadra è preparata, ci sono grandissimi giocatori con grandissima qualità, faranno una grandissima partita. Il City è fortissima in Premier ma è una partita secca, vediamo e speriamo che vinca l'Inter. Ci sono analogie con 2010, la difesa anche se gioca a 3 non prende tanti gol, affronteranno l'attacco migliore del mondo. Il City è forte ma l'Inter lo è altrettanto"