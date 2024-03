Il mercato recente dell'Inter è stato caratterizzato da ristrettezze economiche ed esigenze di bilancio. Fattori che hanno obbligato la dirigenza nerazzurra a utilizzare formule dilazionate di pagamento e, soprattutto, a focalizzarsi ai calciatori in scadenza di contratto. Da Calhanoglu a Thuram, da de Vrij a Mkhitaryan, passando per Taremi e Zielinski, prossimi ad approdare ad Appiano Gentile.

Queste operazioni a parametro zero, come noto, non sono completamente gratis: le commissioni da riconoscere agli agenti coinvolti negli affari sono significative, e l'Inter ha fatto ricorso più volte a questa prassi per concludere l'acquisto di questi calciatori. I nerazzurri, come emerso dai dati pubblicati dalla FIGC, sono il club che ha speso di più nel corso dell'ultimo anno per quanto riguarda le intermediazioni di mercato: ben 34.807.561,60 milioni di euro. Al secondo posto di questa speciale classifica, ben staccata, c'è la Juventus con poco più di 23 milioni, che precede Fiorentina, Roma e Milan.