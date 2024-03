La trattativa non si presenta facile perché la Fiorentina non fa mai sconti, ma l’Inter ha grande appeal e diversi giovani da proporre come contropartita tecnica

E' Denzel Dumfries il maggior indiziato a lasciare l'Inter quest'estate: l'esterno è in scadenza nel 2025 e al momento non c'è ancora accordo sul rinnovo. Ecco che i nerazzurri, quindi, hanno messo in lista un nuovo nome per sostituirlo: "Giovane. Con ampi margini di miglioramento. Italiano. Scartato dalla Juventus. Michael Kayode è il profilo sul taccuino di Marotta e Ausilio per dare una freccia sulla destra a Inzaghi in caso di cessione “obbligata” di Dumfries. L’olandese infatti va in scadenza nel 2025, la trattativa per il rinnovo non è semplice e per non perderlo a zero l’Inter dovrebbe muoversi nella prossima sessione di mercato.