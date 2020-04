Inter, dalla Lu-La a Eriksen e Sensi al top: le 5 armi di Conte per battere Juve e Lazio

La ripresa dei lavori appare ancora lontana, ma l’Inter resta sull’attenti in attesa di rimettersi in corsa nel pieno di uno sprint che la vede protagonista su tre fronti. In attesa di capire come si concluderanno Europa League e Coppa Italia, l’obiettivo scudetto vede i nerazzurri affrontare una Juventus che ha due formazioni titolari da cui attingere e una Lazio che non si è mai fermata. Per La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte ha a disposizione cinque elementi in grado di poter fare la differenza.

Tra questo c’è Samir Handanovic. Tornato in campo giusto in tempo la sfida contro la Juve, il rientro del capitano sarà fondamentale per i nerazzurri. A confermarlo sono i numeri, con il solo Szczesny ad aver subito meno (17 a 20 per il polacco con 3 partite in meno). E non a caso si parla già di rinnovo, con un accordo fino al 2022.

In mezzo al campo, l’Inter che verrà dovrà avere di più da Christian Eriksen e Stefano Sensi. Il danese ha fatto poco dal suo arrivo in Italia: acquistato per contendere lo scudetto a Ronaldo e la Juve, dovrà metterci più cattiveria, fisico e testa e avere la stessa fame di Conte, che non cambierà il suo 3-5-2 per lui. Il secondo, invece, ha avuto qualche infortunio di troppo, raccogliendo appena 17 presenze di cui solo 3 per 90 minuti. “La pausa forzata potrebbe essere la chiave per riaverlo davvero al top” scrive la Rosea.

“L’Inter se vuole crederci deve affidarsi a Lukaku e Lautaro: solo con la Lu-La pienissima Conte può credere nella rincorsa“. Il belga, a secco contro Lazio e Juve, punta Ronaldo il Fenomeno: il brasiliano è a una lunghezza nella classifica di chi ha segnato di più al debutto in A negli ultimi 70 anni. Lautaro Martinez, invece, è sempre alle prese con le sirene del Barcellona e dovrà mettere da parte le voci di mercato e tornare ad essere l’attaccante letale che è riuscito a segnare 16 gol fino a gennaio.