Mercato, Inter alla ricerca di due affari “alla Lautaro”: ecco i due gioielli argentini nel mirino

L’operazione che ha portato Lautaro Martinez all’Inter nell’estate 2018 è stata sicuramente azzeccatissima. Il Toro è infatti oggi uno degli attaccanti più promettenti del panorama europeo. Il club nerazzurro è ora alla ricerca di altre operazioni in questo stile e, come riporta Calciomercato.com, ha messo nel mirino due gioielli argentini: “Il nome più caldo è sicuramente quello di Lucas Martinez Quarta, difensore centraleclasse 1996 del River Plate. Non è un caso che il vice-presidente Javier Zanetti abbia speso parole d’elogio a mezzo stampa per lui confermando l’interesse dei nerazzurri. E non è un caso che il centrale argentino sia anche già abituato a giocare inuna linea difensiva a 3, la stessa che utilizza Conte”.

Si punta però anche a rinforzare il reparto offensivo: “Thiago Almada è obiettivamente uno dei migliori prospetti del campionato. Trequartista o esterno brevilineo con grandi doti balistiche. L’Inter lo segue da tempo, ma si sta scontrando con Pep Guardiola e il suo Manchester City che hanno già stanziato un budget importante per lui”, conclude il portale.