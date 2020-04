Handanovic, de Vrij, Brozovic, Lukaku: insostituibili per Conte, l’Inter non ha alternative

Samir Handanovic, Stefan de Vrij, Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku: sono loro i quattro pilastri sui quali Antonio Conte ha costruito la sua prima Inter. Quattro calciatori con caratteristiche uniche all’interno della rosa nerazzurra, diventati imprescindibili per le idee di gioco del tecnico leccese anche per la mancanza di sostituti all’altezza.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, “sono i 4 elementi che costituiscono la spina dorsale dell’Inter contiana, un asse centrale attorno a cui ruota il resto della squadra. Ma c’è un’altra caratteristica che li accomuna tutti: sono “pezzi unici”. Nessuno di loro, infatti, ha un vero alter-ego in rosa e, non a caso, sono i giocatori di cui più difficilmente il tecnico leccese accetta di fare a meno“.