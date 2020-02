Inter, hai un leader per il derby. All’andata è entrato nel cuore dei tifosi, ora Conte alza l’asticella

Partita emozionante, da tutto esaurito e Conte sa bene che non è una sfida normale quella tra Inter e Milan. Ma ai nerazzurri i tre punti servono terribilmente, per rimanere il più possibile attaccati alla vetta e, chissà, sperare…

“Dopo il derby d’andata, vinto 2-0, gli interisti scoprirono l’umanità di Antonio Conte. La prova tangibile del superamento da parte di San Siro della diffidenza verso il più juventino di tutti, prima capitano dell’era Moggi, poi allenatore dei tre scudetti di fila. Questa volta è diverso. Non sono passati nemmeno cinque mesi, ma a sentire il polso dei tifosi sembra che Conte sia a Milano da sempre. È soprattutto grazie a lui che, dopo tanto tempo, il derby per i nerazzurri torna a essere importante per lo scudetto. Non solo la contesa per un effimero primato cittadino, consolazione per annate così così”, si legge su Repubblica.