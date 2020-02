Milan, Ibrahimovic non torna in gruppo: fonti del club assicurano presenza con l’Inter

Terzo giorno di allenamento personalizzato per Zlatan Ibrahimovic, il secondo consecutivo sul campo. Lo staff del Milan contava di farlo rientrare questa mattina in gruppo ma il polpaccio dello svedese è ancora indolenzito: da qui la scelta di non forzare i tempi.

La sua presenza nel derby – spiegano fonti del Milan – non dovrebbe essere comunque a rischio ma il decorso clinico di questa noia muscolare procede a rilento. Decisiva sarà la giornata di domani anche se dal Milan ostentano ottimismo sulla partecipazione in gruppo per la seduta tattica, a 48 ore dalla gara contro l’Inter.

(Ansa)