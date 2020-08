Inter, Conte: “Farò tutto quello che posso. Noi siamo qui per ottenere il massimo”

Le polemiche in seguito alle parole post Atalanta sono ancora vive, così come le varie ipotesi sul futuro. Ma, domani, conta solo vincere. Perché si torna in campo, senza respiro, in una campagna europea che può riservare grandi soddisfazioni. L‘Inter non può e non deve pensare a ciò che ne sarà della prossima stagione. La partita contro il Getafe a Gelsenkirchen, valida per gli ottavi di finale di Europa League, è troppo importante per non essere al centro di tutto. Antonio Conte, intervenuto a Sky Sport, ha sottolineato quanto questa gara conti per tutto l’ambiente:

“Farò tutto quello che è nelle mie possibilità. Siamo qui con i ragazzi per cercare di ottenere il massimo. E’ inevitabile che ci sono anche gli altri che ci vogliono rubare l’idea, ma dobbiamo andare step by step e pensare innanzitutto alla partita di domani, che avrà un indice di difficoltà alto. E’ una gara da dentro o fuori, dovremo essere bravi a mostrare la voglia e mostrare che siamo bravi”.

Alla domanda sul futuro, Conte ha risposto di non voler aggiungere altro rispetto a quanto già detto.

(Fonte: Sky Sport)