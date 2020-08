Biasin: “Inter, Marotta indispettito. Conte non si dimette, vuole il siluramento di…”

Dalle colonne di Libero, Fabrizio Biasin commenta le dichiarazioni rilasciate ieri da Antonio Conte all’Ansa. “Fa capire che non è sua intenzione scendere a patti o rassegnare le dimissioni, confida nel fatto che la proprietà lo accontenti nella sua idea di «rivoluzione» attraverso il siluramento di qualche figura indigesta all’interno dell’organigramma”.

“Morale, la situazione resta parecchio tesa e tocca a Marotta – giustamente indispettito nel post-Atalanta – trovare una via d’uscita nel breve periodo”.

“Considerazioni finali. 1) Questo casino andava evitato. L’Inter ha ancora dei problemi di gestione, ma sono relativi rispetto al livello di crescita che ha avuto il club negli ultimi anni. Si poteva (si doveva!) affrontare la situazione in ambito privato.

2) Non proseguire con Conte sarebbe pericoloso. Le controindicazioni caratteriali spariscono di fronte alla sue capacità, ma è il tecnico che deve capire se crede davvero in un futuro interista o sta cercando un modo per uscirne immacolato.

3) L’Inter è davvero «pazza», chi ha provato a spegnere il fuoco della follia endemica del club (nel male, ma pure nel bene), alla fine, non ha fatto altro che alimentarla”.

(Libero)