Inter, Conte ha una grossa paura su Sensi: “Ma c’è una cosa che lo ha fatto davvero sbottare”

Brozovic è risultato positivo al Covid, le condizioni di salute di Gagliardini sono ancora tutte da verificare. Tolti Nicolò Barella e Arturo Vidal, tornato a ruggire con la maglia del Cile, per Antonio Conte non ci sono grandi certezze a centrocampo. L’Inter si appresta ad affrontare sfide molto importanti e per questo avrà bisogno di tutti. Stefano Sensi compreso. E’ proprio lui che l’allenatore nerazzurro spera di recuperare al più presto, proprio perché le sue qualità, quando in grado di esprimersi, hanno dato grandi soddisfazioni a tutto l’ambiente. Il timore, come scrive calciomercato.com, è che il calciatore, visti i tanti passati infortuni, è che la paura di farsi nuovamente male lo freni e allunghi i tempi del suo ritorno in campo:

“In un’Inter alla ricerca di certezze ed equilibri, il vero Sensi può fare davvero comodo a Conte. C’è bisogno di una sterzata: lo sanno Sensi, Conte e l’Inter, ancora convinta dell’investimento fatto con il Sassuolo (il riscatto è costato 20 milioni di euro)“.

Conte lo aspetta al più presto, dopo aver mal digerito alcune situazioni: “Di Sensi si sono perse le tracce. Colpa ​ufficialmente del “risentimento muscolare alla coscia sinistra” che lo tormenta da qualche settimana. E che non è andato giù a Conte, che prima della sosta ha sbottato“, conclude calciomercato.com.

(Fonte: calciomercato.com)