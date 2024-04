"Milano presenta due squadre in cima alla classifica del campionato per la terza volta negli ultimi quattro anni. Ma rispetto alle tre precedenti in cui l’una era felice e l’altra, alla peggio, orgogliosa di quanto fatto, la situazione è diversa. L’Inter è così lontana in classifica e così lanciata verso il titolo da minimizzare la posizione del Milan. La quale è sì la seconda forza del campionato, ma non è mai stata una rivale per lo scudetto. Lo è stata la Juventus: per questo motivo il campionato dei bianconeri, nonostante la caduta libera attuale, sembra più dignitoso rispetto a quello dei rossoneri. Il Milan è più lontano dall’Inter rispetto ai reali valori delle rose, e questo, giustamente, non viene perdonato dai tifosi. Ci si è messo anche il caso per sottolineare la distanza emotiva tra le due metà di Milano. Il derby di ritorno come primo match point scudetto per l’Inter è infatti una coincidenza incredibile. Essere il Milan in questo momento non è affatto facile. Il secondo posto è blindato, al campionato non c’è più nulla da chiedere, resta solo un derby da vincere per evitare di farsi esultare in faccia e, di più, per interrompere una striscia di cinque ko che Pioli trascina addosso come una pesante croce"