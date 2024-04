Per questo, se l'Inter dovesse non vincere il derby di lunedì sera contro il Milan, l'orario e la data di Inter-Torino (che saranno ufficializzate venerdì) andranno considerate variabili. In linea di massima, Inter-Torino verrà calendarizzata per sabato 27 aprile ma, ribadiamo, data e orario saranno strettamente legate al risultato del derby. Con un unico obiettivo: la vittoria dello scudetto sul campo al termine di una partita. Come giusto che sia. Ma uno scenario per cui lo scudetto invece venga deciso non dalla partita dell'Inter esiste: se Inter e Milan dovessero pareggiare e l'Inter dovesse poi perdere contro il Torino, con il Milan fermato dalla Juve, in quel caso l'Inter vincerebbe lo scudetto davanti alla tv.