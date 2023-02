Correa, addio a giugno sempre più probabile. “Al suo posto l’Inter vorrebbe…”

Rimpianti

"Separarsi, dunque, servirà a tutti. Anche allo stesso Correa, che, in un nuovo ambiente, avrebbe l'occasione per rigenerarsi, cancellando la negatività che gli ha tolto il Mondiale, che poi l’Argentina ha vinto. E ovviamente all’Inter, che andrà alla caccia di un altro attaccante, con caratteristiche abbastanza simili al Tucu. In rosa, infatti, manca un elemento che salti con facilità l’uomo, creando superiorità e che, magari, riesca costruirsi da solo l’opportunità per concludere verso la porta avversaria. Sarebbe l’identikit di Dybala, che non a caso è il rimpianto interista per questa stagione. La scorsa estate, sarebbe potuto arrivare assieme a Lukaku, se Correa fosse stato ceduto. Il Marsiglia si era fatto avanti, ma è mancata la quadra per chiudere l'operazione e così la Joya se n’è andato a Roma. Ora l’Inter andrà caccia del suo clone", chiosa poi il quotidiano.