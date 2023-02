Corsport: “Inter, per Correa infortunio serio. Si teme lungo stop: ecco di quanto”

Sembrava aver finalmente tutta la rosa a disposizione, e invece qualche ora prima del derby Simone Inzaghi ha dovuto rinunciare per l'ennesima volta a Joaquin Correa, infortunatosi alla coscia destra. E, come scrive il Corriere dello Sport, l'argentino potrebbe stare ai box per diverso tempo: "Il Tucu verrà sottoposto a una nuova risonanza di controllo la prossima settimana. Si teme un lungo stop. Minimo un mese di assenza. Il club nerazzurro non ha segnalato il grado della lesione muscolare, ma dovrebbe trattarsi di uno stiramento piuttosto serio, non banale.