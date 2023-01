Da Lukaku a Brozovic, da Dumfries a Correa: Inter, il Mondiale ha fatto male

Il Mondiale in Qatar è stato particolarmente indigesto per l'Inter: se Lautaro Martinez è tornato a Milano rigenerato dal trionfo con l'Argentina, molti altri nerazzurri sono rientrati con problemi fisici e tempi di recupero allungati, che stanno riducendo la possibilità di rotazioni per Simone Inzaghi.

Così scrive Tuttosport: "Maledetta fu la pausa Mondiale. Simone Inzaghi, prima della maxi-sosta, aveva trovato la quadratura del cerchio per la sua Inter e sperava che il Qatar gli avrebbe restituito tirati a lucido Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic , i lungodegenti nella prima parte di stagione. Invece tutto è andato alla rovescia: Big Rom è tornato col morale a terra e in sovrappeso, mentre l'Epic-nerazzurro, dopo aver fatto un gran Mondiale, si è nuovamente infortunato. A completare il quadro, la grande delusione patita da Correa - spettatore nel trionfo albiceleste dopo essere stato tagliato da Scaloni - e l'infortunio che ha mandato ko Dumfries.

Problemi amplificati da un calendario sovraffollato di impegni in cui sarebbe stata una vera manna avere qualche rotazione in più. Invece Inzaghi ha potuto contare sui soliti noti e, giocoforza, l'Inter ha vissuto alti e bassi di rendimento dovuti anche al sovraccarico di energie nervose messe in campo per battere il Napoli e per conquistare la Supercoppa a Riad, secondo obiettivo stagionale centrato dall’allenatore, dopo la qualificazione agli ottavi di Champions".