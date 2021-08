Correa, rottura con la Lazio: incontro con Sarri, fissato il prezzo. Per l’Inter…

L'attaccante argentino ha manifestato la sua volontà di cambiare aria: i nerazzurri ci pensano in caso di addio a Lautaro

"Sarri deve compilare l'elenco dei convocati per il ritiro di Marienfeld, scatterà domani e si concluderà il 7 agosto con l'amichevole di Enschede contro il Twente. Correa partirà o no? È il rebus da sciogliere oggi. Se farà parte della spedizione dovrà essere convinto della scelta, dovrà garantire coinvolgimento e motivazione nonostante le fregole di mercato. Non ci sono trattative in via di definizione, solo contatti e rumors. Non ci sono motivi per sentirsi già fuori dalla Lazio. Sarri non vuole disturbatori in squadra, ha gestito il caso Luis Alberto in prima persona, è riuscito a rimotivarlo. Può fare lo stesso con Correa, sempre che il giocatore sia ben disposto".