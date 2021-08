CdS – Inter, grana Lautaro: distanza enorme tra domanda e offerta sull’ingaggio

L'attaccante argentino, in scadenza di contratto il 30 giugno 2023, sta ancora aspettando un adeguamento dell'ingaggio

In casa Inter la questione legata al rinnovo del contratto di Lautaro Martinez continua a far discutere: l'attaccante argentino, in scadenza nel giugno 2023, attende da tempo un adeguamento dell'ingaggio, ma il cambio di procuratore ha fatto slittare l'intesa. Secondo il Corriere dello Sport, la distanza tra domanda e offerta è al momento molto grande: "La vicenda legata all'attaccante argentino, che, a rinnovo concluso ma non ancora firmato, ha cambiato i suoi agenti per affidarsi a Camano, procuratore di Hakimi, è nota: voleva più soldi rispetto ai 4,5 milioni netti fissati già prima della vittoria in Coppa America, figuratevi adesso... La richiesta è tra i 6 e i 7, ovvero più del doppio di quanto percepisce adesso, cifre non in linea con il pensiero dei dirigenti nerazzurri che si sentono tutelati dai due anni rimanenti di accordo.