Sky – Via Lukaku? Lautaro resta, veto Inter: “Nessuna offerta considerata. Il rinnovo…”

Se Romelu Lukaku sembra ormai destinato a lasciare l'Inter per tornare al Chelsea, chi dovrebbe restare è l'altra metà della LuLa

Se Romelu Lukaku sembra ormai destinato a lasciare l'Inter per tornare al Chelsea, chi dovrebbe restare in nerazzurro è l'altra metà della LuLa, Lautaro Martinez. Come riporta Sky Sport, infatti, il club di Viale della Liberazione avrebbe fatto filtrare l'intenzione di non prendere in considerazione alcuna proposta per la cessione dell'attaccante argentino, con il quale il discorso rinnovo verrà affrontato a fine mercato.

