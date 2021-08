Romano: “Lukaku, contatti diretti Inter-Chelsea, in arrivo la nuova offerta”

Inter e Chelsea sono in contatto diretto per arrivare presto a un accordo per il trasferimento a Londra di Romelu Lukaku

Marco Macca

Inter e Chelsea sono in contatto diretto per arrivare presto a un accordo per il trasferimento a Londra di Romelu Lukaku. E' quanto scrive Fabrizio Romano:

"Il Chelsea è fiducioso di prendere presto Lukaku. Dialoghi diretto con l'Inter, in arrivo nuova offerta ufficiale. A Romelu offerti 12 milioni netti a stagione + bonus. Il calciatore è pronto a tornare ai Blues. L'Inter sta valutando Duván Zapata come sostituto, e l'Atalanta sceglierà Tammy Abraham".