Ma quanto costa Messi? Cifre faraoniche. L’Inter valuta i costi. Ma pure i diritti d’immagine…

Ma quanto costa Lionel Messi? Sono settimane che si parla di un suo possibile addio al Barcellona che qualche tempo fa sembrava un’ipotesi improponibile. E invece sembra proprio che le scaramucce con la società, le difficoltà della squadra in Liga e in Champions, l’eliminazione bruciante con il Bayern Monaco, stiano cambiando la prospettiva attorno al campione argentino.

STIPENDIO FARAONICO – E siccome si parla anche di Inter è interessante capire quale sarebbe il costo per prendere un giocatore del genere. Se lo è chiesto in un articolo La Gazzetta dello Sport. Innanzitutto si parla di quanto ha guadagnato l’attaccante nell’ultimo rinnovo, quello del 2017, con il Barcellona: 440mln di euro (scandite bene questa cifra quando la leggete.ndr). Al lordo 110 mln a stagione. Sempre al lordo percepisce 8,3 milioni di euro lordi mensili che per 12 mesi all’anno fa 99,6 milioni. Quasi cento mln solo di ingaggio. Nessuno percepisce simili cifre in tutto il mondo.

E CHI POTREBBE PAGARLO? – E sono proprio tutti questi soldi a non permettere voli pindarici sul giocatore. Il suo addio al Barcellona, se si leggono queste cifre è proprio pura illusione. Utopia più di fantamercato, per dirla con le parole di Marotta, ad dell’Inter. E la rosea scrive: “Ora che sta pensando seriamente di mollare la Catalogna si è reso conto che trovare qualcuno disposto a ricoprirlo con la stessa quantità d’oro non è esattamente agevole. E la sua famiglia a quello stipendio ci tiene parecchio, non hanno in mente, almeno per ora, di fare sconti di sorta“.

I DIRITTI DI IMMAGINE – Senza contare che il 100% dei diritti di immagine sono detenuti da Lionel. Da lì arrivano circa 35 mln all’anno. Il Barcellona è riuscito ad ottenere il sì per la partecipazione alle campagne pubblicitarie della squadra ma alla fine per quelle apparizioni il suo entourage chiede sempre un bonus. A favore della società catalana l’obbligo di partecipazione alle campagne del main sponsor, Rakuten, e quelle legate all’eventuale titolare dei “naming rights” del Camp Nou che al momento non esiste.

CLAUSOLA SCADUTA – C’era un modo per Messi di liberarsi dal contratto con il Barcellona. Nell’accordo del 2017 era previsto che se lui avesse comunicato entro il 31 maggio 2020, ad un anno di scadenza dal contratto, di voler lasciare il Barcellona, sarebbe caduta la clausola dei 700 mln. Ma Leo non ha mai detto di volere andare via. “A meno che i tempi della liberazione gratuita non siano stati prorogati al 31 agosto, cosa che non trova conferme”, sottolinea la rosea.

IL DECRETO CRESCITA – Se venisse a giocare in Italia, dovrebbe restarci per almeno due anni per usufruire dei benefici del decreto. La società che lo acquisterebbe pagherebbe le tasse relative all’accordo col giocatore sul 50% e non sul 100% degli emolumenti, ci sarebbe un bel risparmio. Ma Messi continuerebbe a costare davvero tantissimo.

“Immaginiamo che l’Inter stia facendo o abbia fatto tutti questi calcoli in maniera ancora più approfondita, traendo le proprie conclusioni economiche. Messi costa una fortuna. E lo sa anche lui”, conclude il giornale sportivo.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)