Ct Cile annuncia: “Sanchez pienamente recuperato e pronto a giocare”

Alexis Sanchez è pienamente recuperato. Lo ha annunciato il ct del Cile Eduardo Berizzo in vista della sfida contro la Colombia. “Sanchez è pienamente in forma e può giocare. Potrà entrare dall’inizio o per qualche minuto. Adesso è un’opzione, è un calciatore importante per le sue qualità in attacco, è un top player per noi.