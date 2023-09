FCIN1908 / Inter, zero chance che Cuadrado rientri prima. Sanchez è idoneo per giocare

La pausa delle Nazionali mette come sempre a dura prova la pazienza dei tifosi di tutte le squadre. Se poi, come nel caso dell'Inter, i giocatori che devono rientrare sono tanti e devono preparare una partita come il derby l'attesa si fa ancora più tesa. È d'obbligo dare qualche aggiornamento in merito a due giocatori in particolare, partiti per una lunga trasferta. Si tratta di Juan Cuadrado e di Alexis Sanchez . Secondo quanto raccolto da FCINTER1908 , Juan Cuadrado ha avuto un problema (uno stato infiammatorio) ma resta aggregato alla Nazionale colombiana. Purtroppo per l'Inter - che avrebbe chiaramente preferito tornasse - non ci sono possibilità che il giocatore rientri anzitempo a Milano. Rimane in Nazionale perché il problema accusato non è grave ma i nerazzurri temono un peggioramento nel caso in cui giocasse. I soliti timori. Nella settimana del derby, poi.

Il punto su Sanchez

Secondo quanto già precedentemente raccolto da FCINTER1908, Alexis Sanchez non ha un problema che gli impedisce di giocare. Non ci sono novità in merito alla sua situazione medica perché l'Inter era già a conoscenza di tutto e ribadisce che il suo quadro clinico non influisce sulla professione di giocatore. Perché altrimenti puntare su di lui per rinforzare l'attacco in fase di mercato? I nerazzurri, che sui controlli medici sono pignolissimi, sono tranquilli. L'unico "problema" di Alexis riguarda il lavoro di ricondizionamento che sta svolgendo e il suo non essere ancora "pronto" vista l'inattività dei precedenti mesi. Normale amministrazione. Sanchez ha oltretutto perso alcuni allenamenti anche per ragioni di carattere burocratico (per ottenere il visto a Parigi, per esempio). Ma il cileno sta bene e Inzaghi avrebbe potuto anche convocarlo per la partita contro la Fiorentina. E il ct del Cile - nonostante le allusioni al suo quadro clinico non esattamente pertinenti - dovrebbe farlo giocare nella sfida contro la Colombia. Poi, il derby.