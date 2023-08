Da Udine: “Inter-Samardzic, la svolta: l’agente apre ad un nuovo incontro, i dettagli”

In queste ore sembra essere arrivata la svolta con l'entourage del giocatore che sembra aprire ad un nuovo incontro per chiudere

Sono ore decisive per il futuro di Lazar Samardzic all'Inter. Dopo la frenata di ieri, sembra essersi aperto uno spiraglio già in serata e anche poi nella giornata di oggi: l'entourage del ragazzo sembra infatti pronto a risedersi al tavolo e discutere ancora coi nerazzurri: "In queste ore - scrive MondoUdinese -, sembra essere arrivata la svolta con l'entourage del giocatore che sembra aprire ad un nuovo incontro per chiudere definitivamente e completare l'iter necessario che porterà alla firma finale.