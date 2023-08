Libero – Samardzic in standby, 20 mln sull’attaccante? Il diktat di Inzaghi

Ieri doveva essere il giorno decisivo per chiudere l'affare Samardzic ma il padre ed alcuni intermediari hanno cambiato le carte in tavola, spostando così la trattativa in una fase di stallo.

"La fumata nera si è registrata al termine dell’incontro tra Ausilio e i rappresentanti del giocatore ma la decisione di congelare l’affare è tutta dell’Inter che ha preferito diversificare il budget: la priorità resta un attaccante dopo le difficoltà incontrate per arrivare a un numero 9 di valore e, a tal fine, Marotta e Ausilio, su indicazione dello stesso Simone Inzaghi, hanno fatto per ora marcia indietro su Samardzic. Prima di tutto una punta, questo il diktat. E i 20 milioni potrebbero essere investiti per arrivare a Mehdi Taremi del Porto (o in alternativa a Marko Arnautovic del Bologna)", commenta Libero.