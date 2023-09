Derby, l’Inter mette le ali. Dumfries-Dimarco certezze, ma Inzaghi sfrutta tutto il potenziale

"Gli esterni nerazzurri sono partiti fortissimo in questa stagione. Un gol e un assist in campionato per Dumfries, che ha aggiunto altri quattro passaggi vincenti nei recenti due match dell’Olanda. E anche Dimarco vola, con due assist in tre gare di campionato. E quest’anno, con due ricambi di altissima qualità come Cuadrado e Carlos Augusto, Inzaghi si aspetta che le sue ali siano sempre in grado di dare il cento per cento, per far decollare il gioco nerazzurro. L’input è chiaro. Dare tutto quello che si ha fino allo sfinimento e quando le forze vengono a mancare, si alza il braccio e si lascia spazio a chi siede in panchina, per garantire ancora spinta, strappi e qualità fino alla fine del match. Un tesoro tecnico inestimabile, che il tecnico nerazzurro vuole sfruttare fino in fondo. Del resto, è pensiero comune che a questa Inter non manchi nulla per la seconda stella e che il club sia riuscito a dare a Inzaghi ricambi all’altezza dei titolari".