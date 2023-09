Derby da un miliardo, nell’Inter in testa Lautaro: vale 100 mln. Barella e Calha sul podio

"Per l'Inter il totale è di 549,2 milioni di euro. Che sommato al valore del Milan (550,2) mette in mostra un derby da oltre un miliardo di euro complessivo. In cima all’Inter c’è Lautaro, l’unico che ha una valutazione da tripla cifra: neppure quando lo cercava il Barcellona, ovvero i primi mesi del 2020, il Toro costava tanto. Non è un caso neppure che Barella sia il secondo per valutazione dietro l’argentino: i due sono gli unici candidati nerazzurri al Pallone d’oro. Lautaro è al top della sua carriera: ha raggiunto una maturità dentro e fuori dal campo che ne ha fatto il capitano e il riferimento, oltre che il primo problema da risolvere per gli avversari", scrive La Gazzetta dello Sport.