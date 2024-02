Preciso, sicuro, impeccabile: altra prestazione positiva per Stefan de Vrij , che contro il Lecce si è anche tolto lo sfizio di segnare il suo primo gol stagionale. Il centrale olandese, complice l'infortunio di Acerbi, si è ripreso una maglia da titolare e sta dimostrando partita dopo partita di non aver perso quelle qualità che gli avevano consentito di ricevere il premio di miglior difensore della Serie A nella stagione 2019/20. Una grande notizia per Simone Inzaghi, che sa bene di avere a disposizione molto più di una semplice riserva.

Arrivato all'Inter nell'estate del 2018, a parametro zero, de Vrij si è subito ritagliato un ruolo da protagonista in nerazzurro: insostituibile nella difesa a 4 di Spalletti, perno centrale della linea a 3 di Conte, certezza anche nel primo anno di Inzaghi. Con l'acquisto di Acerbi nella scorsa stagione le cose sono cambiate: l'olandese è finito alle spalle dell'altro ex Lazio, e a fine anno l'ipotesi di un suo addio era tutt'altro che remota. In estate de Vrij e l'Inter hanno trovato un accordo per il prolungamento del contratto fino al 2025, ma le gerarchie non sono cambiate: il titolare al centro della difesa era ed è rimasto Acerbi.