«Abbiamo preparato bene la partita e volevamo vincere, si è visto per come l'abbiamo interpretata. Una buona vittoria, potevamo segnare più gol, abbiamo concesso poco ad una squadra fortissima con giocatori forti che segnano tanto. Una buona vittoria, comunque». Stephan de Vrij, tra i migliori in campo nella gara di andata in CL contro l'Atletico Madrid, ha parlato così a fine gara ai microfoni di Skysport. Il calciatore ha anche parlato dell'uomo partita e della gara di ritorno.