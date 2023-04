Sky – Digitalbits, l’Inter ha deciso di rimuovere il logo dalla maglia: novità già con la Lazio

La novità decisa in queste ore in casa nerazzurra: via il logo dello sponsor insolvente dalla maglia già dalla prossima gara

Un piccolo colpo di scena sta per arrivare in casa Inter sul fronte sponsor di maglia. Continua l’insolvenza di DigitalBits nei confronti del club nerazzurro (è notizia di oggi che la Roma si ritrovi in una situazione simile dopo aver ricevuto soltanto la prima tranche di soldi) e il club di viale della Liberazione starebbe per questo motivo pensando ad una novità importante già dalla prossima partita.

Inter, scompare il logo DigitalBits — Stando, infatti, a quando riporta Sky Sport, i nerazzurri avrebbero deciso di rimuovere il logo dalla maglia già dalla gara con la Lazio in programma domenica a San Siro. Una decisione in controtendenza con quanto fatto fino a questo momento. Le motivazioni? Le riporta Matteo Barzaghi: “Visto lo stato di insolvenza contrattuale, da quello che ci risulta l'Inter avrebbe deciso di rimuovere il marchio Digitalbits dalla maglia a partire da Inter Lazio. Decisione presa anche in considerazione della visibilità globale delle prossime partite”.