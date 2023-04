Di Marzio – Onana, Inter vuole molto più di 40 mln. Eventuale sostituto e futuro Lukaku…

La stagione dell'Inter è entrata nel vivo e ha ancora tantissimo da dire, ma nel frattempo non si placano le voci di mercato. I nomi più chiacchierati del momento in casa nerazzurra sono quelli di Onana, accostato a numerosi top club europei dopo una stagione in cui è riuscito a imporsi a Milano e a scalzare Handanovic, e di Lukaku, il cui futuro è tutto da scrivere tra permanenza in Italia e ritorno al Chelsea.

Gianluca Di Marzio, dagli studi di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione su questi due fronti: "Bisogna dar merito all'Inter, quando ha preso Onana a zero. Che piaccia a Manchester United e Chelsea è vero, che l'Inter possa volere Kepa in cambio mi risulta di no, ma soprattutto credo che non bastino le cifre che sto leggendo. 40 milioni? No. Nel caso l'Inter sacrificherebbe Onana per cifre superiori ai 50 milioni, dai 50 in su, una sorta di messaggio ai naviganti. Nel caso il prescelto sarebbe Vicario. Lukaku? Dobbiamo aspettare. il giocatore vuole rimanere a milano, farà di tutto in queste partite che mancano per cercare di guadagnarsi un rinnovo del prestito".