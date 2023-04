Digitalbits non paga neanche la Roma: via il logo dalle maglie contro il Milan

Continuano i problemi per Digitalbits: il brand di criptovalute, al centro di un lungo contenzioso con l'Inter per il mancato rispetto degli accordi economici presi a inizio stagione, potrebbe avere questioni anche con la Roma, altro club italiano che lo ha scelto come main sponsor. Secondo quanto scrive Calcio & Finanza, i giallorossi avrebbero deciso di sospendere la partnership con Digitalbits con effetto immediato e di togliere il logo dalle maglie di gioco già a partire dalla partita di domani contro il Milan.