Inter, osservatori in Turchia: nel mirino Kadioglu, ma la concorrenza non manca

Crescita esponenziale

Secondo quanto scrive Haber Global, osservatori interisti avrebbero osservato Kadioglu in occasione dell'amichevole disputata ieri sera tra Germania e Turchia, gara in cui l'esterno del Fenerbahce ha anche trovato la sua prima rete in Nazionale. Nato in Olanda e tornato nel Paese di origine a 18 anni, è diventato un elemento cardine del suo club, e con le sue prestazioni si sta mettendo in vetrina anche a livello internazionale. Già questa estate sono arrivate offerte importanti per lui, ma alla fine ha deciso di rimanere a Istanbul per continuare a crescere: la sensazione è che arriveranno presto nuove proposte.