Inter, doppio colpo per Inzaghi. Prenotati Ginter e Luiz Felipe: due scenari per la difesa

I due difensori, in scadenza di contratto, arriverebbero senza un esborso economico e garantirebbero un reparto completo al tecnico

Andrea Della Sala

L'Inter lavora per completare la rosa di Inzaghi: priorità a un rinforzo per la fascia sinistra e se dovesse partire qualcuno anche a un ingresso a centrocampo. Ma la dirigenza nerazzurra è al lavoro anche per la prossima stagione: Onana firmerà a breve, ma è il reparto difensivo quello che sarà puntellato al termine della stagione. Sono due i nomi nel mirino dell'Inter, entrambi in scadenza di contratto coi rispettivi club: Ginter del Borussia Moenchengladbach e Luiz Felipe della Lazio.

"Nel primo caso, l’Inter ha agito senza indugiare, provando a battere la concorrenza di colossi come Bayern, Barcellona e Chelsea con una proposta immediata e allettante tanto dal punto di vista economico quanto da quello sportivo. Se ne saprà di più nelle prossime due-tre settimane. Nel secondo caso, Marotta e compagnia hanno scelto di attendere: l’affondo dei nerazzurri, pronti a soddisfare le aspirazioni economiche del brasiliano (vale a dire un ingaggio intorno ai 2 milioni a stagione), arriverà solo in caso di rottura tra Luiz Felipe e la Lazio. Nell’eventualità, la dirigenza nerazzurra ha già pronto un piano d’assalto, esattamente come accadde nel 2018 con De Vrij", rivela Gazzetta.it

"Gli eventuali arrivi del tedesco e del brasiliano aprirebbero prospettive non indifferenti. Da un lato, Ginter e Luiz Felipe sarebbero i due perfetti alter ego di Skriniar e De Vrij, tanto per caratteristiche tecniche quanto per collocazione tattica. Insieme formerebbero l’ideale coppia alternativa al duo titolare, dando l’opportunità a Inzaghi di ruotare tutti i centrali a disposizione senza dover fare troppi calcoli in base al calendario e al grado di difficoltà degli impegni. Sì perché, con la definitiva promozione di Dimarco nel ruolo di vice Bastoni, il tecnico si ritroverebbe esattamente due interpreti per ogni ruolo. Prenderebbe così forma una “super difesa” di livello europeo, in grado di garantire un ulteriore salto di qualità a un reparto già al top da due anni a questa parte.

C’è poi un altro scenario, quello che invece consentirebbe all’Inter di fare cassa con la cessione di uno tra Skriniar e De Vrij: entrambi vantano parecchi estimatori, soprattutto nella ricca bottega della Premier e, nel caso arrivassero sia Ginter che Luiz Felipe, i nerazzurri potrebbero anche decidere di monetizzare con una cessione", spiega il portale sportivo.