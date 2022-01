Sky – Inter-Ginter, avanti tutta. E Marotta lavora per piazzare un altro colpo dalla Bundes

Attivissima sul mercato dei parametri zero, l'Inter si sta muovendo in questo mercato di gennaio soprattutto per programmare il 2022-23

Marco Macca

Attivissima sul mercato dei parametri zero, l'Inter si sta muovendo in questo mercato di gennaio soprattutto per programmare la prossima stagione, con lucidità e alla ricerca di giocatori funzionali che possano arricchire la rosa a costi non proibitivi. E se è ormai fatta per l'arrivo di André Onana, i nerazzurri vanno avanti anche per Matthias Ginter, difensore tedesco in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach. Ma potrebbe non essere l'unico colpo interista proveniente dalla Bundesliga.

Occhi su Bensebaini

Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, l'Inter si sarebbe interessata anche alla situazione di Ramy Bensebaini, laterale sinistro algerino e compagno di squadra di Ginter al Borussia. Bensebaini, classe 1995, ha un valore di mercato (dati Transfermarkt) di 22 milioni di euro ma, essendo in scadenza a giugno 2023, in estate potrebbe arrivare a costi certamente non altissimi. Ecco perché l'Inter lo starebbe monitorando con attenzione come futura alternativa o sostituto di Ivan Perisic, che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza 2022. Per l'immediato, invece, il nome è quello di Lucas Digne.

(Fonte: Sky Sport)