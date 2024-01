Gioia Zhang, dopo la Supercoppa chiama Inzaghi e squadra. Futuro? C’è l’indizio: “Sta già…”

"A causa degli impegni a cui è chiamato dall'azienda di famiglia, Suning, Zhang in questo periodo si trova stabilmente a Nanchino. Ed è proprio dalla sua tenuta che nella notte cinese si è goduto Napoli-Inter, che con il fuso orario locale si è di fatto tenuta tra le 3 e le 5 di mattina. Insomma, si è trattata di una lunga serata davanti al televisore per seguire i suoi calciatori insieme ad amici e collaboratori, esultando e festeggiando per la quinta finale vinta - su sette - da quando è presidente nerazzurro: sono mancate soltanto quella di Europa League con Antonio Conte nel 2020 e quella di Champions League dello scorso giugno".

"Dopo il triplice fischio i telefoni di Riad hanno cominciato a squillare. Zhang ha chiamato la dirigenza e Inzaghi, facendo poi sentire la vicinanza e la soddisfazione anche alla squadra, a cui spetterà circa un milione di euro e mezzo di premio vittoria. È stata l'occasione perfetta per ribadire l'orgoglio del presidente e allo stesso tempo la necessità di guardare subito avanti: la seconda stella è un obiettivo importante, così come il percorso che sia più lungo possibile in Champions League. I presupposti per continuare a vincere ci sono e tutte le componenti proseguiranno nel loro lavoro affinché i desideri diventino realtà: anche lo stesso presidente, immerso com'è nel calciomercato e nella programmazione della prossima stagione".

