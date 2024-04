Denzel Dumfries potrebbe essere il sacrificato della prossima sessione estiva del mercato dell'Inter: l'esterno olandese, in scadenza nel giugno del 2025, non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo, e gli interessi per lui non mancano. Senza dimenticare che già in questa stagione Simone Inzaghi ha spesso fatto a meno di lui, per infortuni o per scelta tecnica. Considerati questi fattori, l'ex PSV Eindhoven potrebbe garantire ai nerazzurri un'entrata significativa, ragion per cui una sua cessione non è per nulla da escludere.