SM – Dybala, c’è molto di più: “L’Inter ha contattato l’agente. Filtra una novità”

Altro che rumours o una semplice ipotesi di mercato dettata dalla presenza all'Inter di Beppe Marotta. I nerazzurri per Dybala fanno sul serio

L'emittente, infatti, riferisce come dietro le parole dell'amministratore delegato della società di Viale della Liberazione ci sia molto di più. A cominciare da un contatto tra l'Inter e Jorge Antun, procuratore del numero 10 della Juventus, al quale i nerazzurri avrebbero fatto trapelare la volontà di mettere sul piatto per Dybala un contratto quinquennale da 7,5 milioni di euro netti a stagione. E qui arriva la novità: la Juventus potrebbe arrivare a offrire un accordo triennale (con eventuale opzione per un'altra stagione). Dunque, meno di quanto l'Inter sarebbe disposta a offrire. Un nuovo elemento che potrebbe costituire un vantaggio non da poco per portare Dybala a Milano.