Dybala, cos’è successo davvero con la Juve e l’offerta attuale. Inter alla finestra

L'Inter è alla finestra per il possibile colpo Paulo Dybala a parametro zero: ecco cos'è successo con la Juventus

L'Inter è alla finestra per il possibile colpo Paulo Dybala a parametro zero. Ma cos'è successo davvero con la Juventus? Come si è arrivati a questa situazione in pochi mesi? La Gazzetta dello Sport fa chiarezza su quanto accaduto tra l'argentino e il club, con l'Inter che osserva attentamente.

"Novembre 2021 il nuovo round, stavolta con l’a.d. Mauro Arrivabene e il d.s. Federico Cherubini. Tutto sembra chiuso a quota 8 milioni più una forchetta di 2 milioni di bonus. E con la possibilità di salire subito a 9 con tutti gli obiettivi raggiunti. Le ultime settimane, però, hanno consigliato alla Juve di far slittare tutto con l’idea di ripartire da una quota più bassa: vale a dire l’attuale stipendio di 7,3 milioni netti. E per soli 3 anni. Quel treno è ormai partito. Tra l’altro a Dybala l’aumento sarebbe dovuto scattare già da gennaio. Insomma, il ribasso è nei fatti. E ora che succede? C’è la possibilità che a breve possa emergere la disponibilità della casa madre bianconera a concedere un rinnovo di 4 anni. Un segnale di disponibilità? Sono in corso importanti riflessioni a riguardo. Nelle stanze che contano gli show non piacciono e Dybala, certo, non si è tenuto lo schiaffo di Arrivabene. Ora tutto torna nel silenzio. Sino a quando?”.