Dzeko, rinnovo in stand-by. “La posizione dell’Inter. Intanto Edin ha detto no a…”

"Il contratto di Dzeko scade a giugno, col calciatore che oggi guadagna circa 5 milioni di euro netti a stagione. Per ovvi motivi oggi tutto è in stand by e lo sarà almeno sino alla finale di Coppa Italia. Impossibile per l’Inter confermare lo stesso stipendio senza la partecipazione alla prossima edizione di Champions, più probabile una permanenza del giocatore a Milano qualora l’obiettivo fosse centrato", spiega Tuttosport.