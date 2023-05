CorSport sull’Inter: “Rosa profonda e lo dimostra un dato: nelle ultime 8 partite…”

"Il piacere di riscoprire una rosa profonda. Proprio quando l’Inter sta per imboccare l’ultima curva, quella lunga nel mese in cui ci sono in ballo tre obiettivi cruciali". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla profondità di rosa dell'Inter , certificata da un dato statistico interessante: nelle ultime 8 partite, i nerazzurri hanno segnato 12 gol, 5 dei quali portano la firma di subentrati.

"Più del 50%, scelte che fanno rima con efficacia nel momento del bisogno con le partite in bilico. Un’arma in più a favore del tecnico e uno stimolo ulteriore per la competizione interna nello spogliatoio, tra chi fiuta la possibilità di lasciare il segno nella corsa al quarto posto e ai trofei ancora in palio", aggiunge poi il CorSport che, analizzando Inter-Lazio, sottolinea l'impatto devastante avuto da Gosens e Lautaro. La rosa dell'Inter, nonostante qualche infortunio, è completa e ora può fare la differenza. "Non è un caso che rispetto alle settimane passate il turnover per Inzaghi sia diventato una regola, ricorrendo a quattro cambi fino a un massimo di nove tra una sfida e l’altra. Il calendario così intasato non pone alternative, ma c’è soprattutto il merito di chi entra per far saltare il banco. Le avversarie sono avvisate", chiosa il quotidiano.