Sky – Eriksen ha incontrato il presidente del Tottenham: vuole l’Inter! I nerazzurri sanno che…

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, Christian Eriksen oggi ha incontrato il presidente del Tottenham, Daniel Levy e ha ribadito di voler andare all’Inter in questa sessione di mercato. Giovedì arriverà anche l’agente del giocatore e parleranno col Tottenham, definiranno la loro uscita e poi l’Inter sarà chiamata a un ulteriore sacrificio, Levy vuole 20 milioni di euro. I nerazzurri sanno che a 20 milioni lo prendono e non se lo lasceranno sfuggire. La società nerazzurra sta cercando di spendere qualcosa in meno, ma sa anche che se Levy non scende sotto i 20, alla fine dovrà accontentare il club inglese.

(Sky Sport)