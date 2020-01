Eriksen-Inter, in Danimarca: “Non è chiusa per colpa dell’agente. E ai compagni aveva detto…”

Intervenuto ai microfoni di BT, noto tabloid danese, Peter Piil, giornalista della Danimarca, ha detto la sua sulla trattativa che porterebbe Christian Eriksen all’Inter, ancora non conclusa nonostante l’accordo tra le parti ci sia da tempo: “Qualcosa è andato storto. Il lavoro dell’agente è fondamentale. Non conosco Schoots, ma non ha fatto un buon lavoro. Da quanto dura questa storia? In Nazionale l’anno scorso, quando si trovava davanti a tutti i compagni, aveva detto che voleva provare qualcosa di nuovo nella sua carriera. Non lo fai se c’è qualcosa in corso e stai per firmare qualcosa. Ci sono stati alcuni contatti che si sono arenati lì. C’è stato il caso Atletico durante l’estate. Poi ci sono stati il Manchester United e il Real Madrid. E ora c’è un nuovo caso con l’Inter! Perché non è chiuso? Gli agenti svolgono un ruolo importante, e penso che non sia ancora chiusa a causa del cattivo lavoro degli agenti”.