Vidal, ecco la data da cerchiare. Eriksen? Alla proposta dell’Inter ha reagito così

Arturo Vidal e Christian Eriksen: sono questi i due nomi caldi in casa Inter per rinforzare il centrocampo a disposizione di Antonio Conte. Per SportMediaset è ancora il cileno la priorità di Antonio Conte: “Poco contano le parole e le speranze di Valverde e poco conta che il cileno sia stato convocato per il derby con l’Espanyol: il tecnico blaugrana non poteva dire altro e non poteva fare altrimenti.

L’Inter confida innanzitutto sulla volontà del giocatore. Poi sulla necessità del Barcellona di incassare già a gennaio.

E infine sul rapporto “ammaccato” tra il giocatore e la società dopo la denuncia per inadempienza presentata dal cileno. La distanza tra offerta e richiesta è colmabile (12 mln ha offerto l’Inter, 20 mln ha chiesto il Barcellona) ed è su questo che deve lavorare l’agente di Vidal, Fernando Felicevich, già prezioso mediatore nella trattativa dell’estate scorsa con lo United per Alexis Sanchez. I tempi? Entro l’inizio del girone di ritorno (per la trasferta di Lecce, dunque) Conte è convinto di poter avere con sè Vidal. Il resto (esterno e punta, i nomi sono quelli di Alonso, Acuna, Darmian e Giroud) è invece legato e condizionato dalle uscite: quella di Gabigol in primis e quella, a seguire, di Politano”.

La reazione di Eriksen