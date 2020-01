Mercato, Gds: “Ecco perché Vidal sarà un giocatore dell’Inter”. E quella frase snobbata…

L’Inter mantiene grande ottimismo circa l’operazione che dovrebbe portare Arturo Vidal a Milano in questo mercato di gennaio. I nerazzurri, secondo la Gazzetta dello Sport, sono certi di spuntarla e di avere il cileno a disposizione per la metà del mese.

La frase di Valverde snobbata

«A me interessano solo le questioni sportive e sono sicuro che tutto il resto si risolverà. Non è la prima volta che un club e un giocatore hanno punti di vista differenti su questioni contrattuali, e non sarà l’ultima. Vidal si è allenato bene, ha la voglia di sempre e a me interessa solo questo. Non penso che le situazioni extrasportive possano influire sul campo. Mi ha sorpreso la partenza di Aleñá e per quanto mi riguarda penso che non ce ne saranno altre».

Valverde ha dunque preso posizione, ha fatto sapere al mondo che conta su Vidal e che non lo vede a Milano ma al centro tecnico di Sant Joan Despì con lui. Il Re Arturo però se ne vuole andare e il Barça ha bisogno di soldi, due questioni importanti che alla fine potranno pesare più del desiderio di un allenatore. La strada sembra tracciata: un paio di settimane e l’Inter avrà un nuovo guerriero nel motore.