“Eriksen all’Inter sarà emozionante. Un ruolo centrale in una squadra allenata in modo eccellente e in una posizione nevralgica in campo. Buona occasione per fare un altro step”.

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, l’allenatore danese Rasmus Monnerup ha commentato così la notizia uscita in Danimarca per la quale il giocatore del Tottenham Christian Eriksen sarebbe ad un passo dall’Inter.

Intanto Mourinho si sbilancia così sul futuro del danese