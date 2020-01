Eriksen, il sogno è diventato realtà. L’Inter abbraccia il danese, oggi già ad Appiano?

È il giorno di Eriksen all’Inter. Il danese è atteso in mattinata a Milano per sostenere le visite mediche e per firmare il contratto che gli consentirà di iniziare la sua avventura in nerazzurro. Il sogno dei tifosi interisti si è avverato.

“Arriva direttamente dal pianeta dei sogni. Solo un mese fa tifosi e dirigenti nerazzurri definivano così Christian Eriksen: un sogno. Oggi il danese è molto reale, e il suo approdo a Milano in mattinata, con volo privato da Londra, è come la tappa finale del Tour de France: una passerella verso il traguardo. I monti sono già stati scalati, ora si tratta di espletare le ultime formalità: Eriksen arriverà con la compagna Sabrina Kvist, sosterrà le visite mediche (alla clinica Humanitas di Rozzano e al Coni per l’idoneità sportiva). Poi seguiranno le firme in sede e, se i tempi lo permetteranno, il primo contatto con Appiano Gentile, il nuovo tecnico, lo staff e i compagni”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“Firmerà fino a giugno 2024 (4 stagioni e mezzo), a 7,5 milioni l’anno più bonus: l’accordo col Tottenham è stato trovato venerdì, sulla base dei 20 milioni che erano la richiesta Spurs. Ora inizia la nuova sfida per il 27enne, quella che già la scorsa estate aveva annunciato di cercare, non rinnovando il contratto con il club londinese. Domani dovrebbe vestire, per le foto e l’annuncio, la sua prima maglia nerazzurra: per quella vera, in campo, bisognerà aspettare qualche giorno. La Coppa Italia è già mercoledì, Christian è allenato, ma il tempo è poco. Altrimenti, l’appuntamento successivo è a Udine, domenica. Allora sarà ufficialmente chiuso anche il mercato nerazzurro, che dopo aver completato il «colpo grosso» ha ancora più di una situazione da definire”, aggiunge il quotidiano.