Sky – Inter-Eriksen, ecco le cifre definitive. E spunta anche un’amichevole col Tottenham

Eriksen sta per sbarcare a Milano. A Sky Sport parlano delle cifre definitive della trattativa che porterà il danese all’Inter. Alla fine il club nerazzurro dovrà versare nelle casse del Tottenham 20 mln, la cifra richiesta dal club inglese, senza bonus. E inoltre gli Spurs incasseranno la percentuale di solidarietà (circa 5%, un mln per la società che lo ha cresciuto) e incasso a favore del Tottenham di un’amichevole che sarà organizzata tra le due squadre. Per quanto riguarda Vecino ha detto no ad opzioni in Italia come il Napoli. Ha possibilità di giocare all’estero: Everton sulle sue tracce. Giroud intanto aspetta la chiamata dell’Inter che gli certifica la possibilità di prendere un aereo per la città milanese.

(Sky Sport)