CdS – Inter, è il giorno di Eriksen: oggi lo sbarco a Milano, domani primo contatto con Conte

Dopo un lunghissimo tira e molla con il Tottenham durato tutto gennaio, Christian Eriksen è finalmente pronto per diventare un nuovo calciatore dell’Inter: il centrocampista danese sbarca quest’oggi a Milano, e in giornata sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà al club nerazzurro fino al 2024. Così scrive il Corriere dello Sport:

“Christian Eriksen stamani sbarcherà a Milano e diventerà un giocatore dell’Inter. Il danese, che sarà accompagnato dal suo agente Martin Schoots, è atteso stamani a Linate, allo scalo dove atterrano i voli privati dopo essere decollato da Londra. Sarà il primo contatto con il mondo interista, poi seguiranno le visite mediche e la firma in sede sul contratto che lo legherà al club della famiglia Zhang fino al 2024. Se salirà già oggi ad Appiano Gentile lo scopriremo in giornata, ma il fatto che la squadra si alleni in mattinata porta a credere che il primo contatto con il tecnico e i nuovi compagni ci sarà solo domani“.